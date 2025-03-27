Туреччина

Футболіст отримав пошкодження у розташуванні національної команди.

Півзахисник Трабзонспора Арсеній Батагов не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах турецької Суперліги. Про це повідомляє Günebakış.

За інформацією джерела, 23-річний українець отримав м'язове пошкодження у розташуванні молодіжної збірної України.

Після повернення до Туреччини він пройшов медичне обстеження. За підсумками тестів Арсеній пропустить щонайменше три майбутні матчі команди.

Нинішнього сезону Батагов провів 16 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.

Після 26 турів Трабзонспор набрав 35 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Свій найближчий матч команда проведе проти Гезтепе – 29 березня, о 15:00.