Туреччина

Підопічні Жозе Моурінью наразі програють конкуренцію Галатасараю в чемпіонаті — програли й в національному кубку.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Туреччини на нас чекало Міжконтинентальне дербі, в якому у Стамбулі зустрілися два лідери чемпіонату в особі Фенербахче та Галатасараю.

У турецькій Суперлізі підопічні Жозе Моурінью відстають від принципового конкурента на шість очок з одним матчем у запасі, тому була можливість залишити Галатасарай без трофею бодай у кубковому турнірі.

Утім, з перших хвилин Галатасарай продемонстрував свою перевагу, а зірковий форвард Віктор Осімген — свій бомбардирський клас. На 10-й хвилині нігерієць відкрив рахунок, а на 27-й — подвоїв перевагу завдяки успішно реалізованому пенальті.

Незважаючи на те, що Фенербахче вдалося відіграти один гол ще до перерви завдяки

Себастьян Шиманські, на більше команду Моурінью не вистачило.

Традиційна купа червоних карток за межами поля у компенсований до другого тайму час, підсумкові 2:1 та Галатасарай прямує до півфіналу Кубка Туреччини, де зустрінеться з Коньяспором. В іншому матчі "український" Трабзонспор зіграє з переможцем пари Бешикташ — Гезтепе.

Фенербахче — Галатасарай* 1:2

Голи: Шиманські, 45+2 — Осімген, 10, 27 (пен.)

Вилучення: Ямаш, 90+3 (за межами поля) — Їлмаз, 90+2, Демірбай, 90+3 (усі — за межами поля)