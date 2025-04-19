Гравець представляє стамбульський клуб із літа 2024 року.
Чіро Іммобіле, Getty Images
19 квітня 2025, 14:55
Майбутнє центрального нападника Чіро Іммобіле в Бешикташі наразі під питанням, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що 35-річний італієць може залишити клуб після завершення сезону-2024/25. За даними transfermarkt, минулого літа Лаціо отримав за гравця 2 млн євро.
На рахунку Іммобіле 15 голів і три асисти в 36-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Попри це, він більше не є центром планів Бешикташа.
Скіра пише, що Чіро може повернутися до Серії А, навіть незважаючи на чималу зарплату (6 млн євро на рік).
Нагадаємо, в Італії центрфорвард виступав за Ювентус, Сієну, Гроссето, Пескару, Дженоа, Торіно й вищезгаданий Лаціо. Він є найкращим бомбардиром в історії римського клубу з 207-ма голами в 340 поєдинках.