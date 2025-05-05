Туреччина

Український форвард зрівняв рахунок у матчі проти Касимпаші.

У рамках 34-го туру турецької Суперліги Трабзонспор вирушив у гості до Касимпаші.

На 47-й хвилині форвард гостей Данило Сікан зрівняв рахунок, зробивши його 1:1 завдяки влучному дальньому удару з-меж штрафного майданчика.

Нагадаємо, перший м’яч у поєдинку був автоголом його співвітчизника Арсенія Батагова, який також виступає за Трабзонспор.

ГОЛ ДАНИЛИ СІКАНА У ВОРОТА КАСИМПАШІ:

GOL | Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor



47' D. Sikan pic.twitter.com/HoWMHbmPs4 — 𝘿𝙀𝙁𝘼𝙉𝙎𝙄𝙁 𝙁𝙀𝙇𝙎𝙀𝙁𝙀 (@defansifelsefe) May 5, 2025

Це вже третій гол Данили Сікана в 14 матчах за турецький клуб. До того ж у нього є дві результативні передачі в активі.