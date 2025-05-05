Данило Сікан, Getty Images
05 травня 2025, 21:50
У рамках 34-го туру турецької Суперліги Трабзонспор вирушив у гості до Касимпаші.
На 47-й хвилині форвард гостей Данило Сікан зрівняв рахунок, зробивши його 1:1 завдяки влучному дальньому удару з-меж штрафного майданчика.
Нагадаємо, перший м’яч у поєдинку був автоголом його співвітчизника Арсенія Батагова, який також виступає за Трабзонспор.
ГОЛ ДАНИЛИ СІКАНА У ВОРОТА КАСИМПАШІ:
Це вже третій гол Данили Сікана в 14 матчах за турецький клуб. До того ж у нього є дві результативні передачі в активі.