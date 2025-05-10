Туреччина

Підопічним Фатіха Текке не вдалося стримати лідера чемпіонату Туреччини.

У рамках 35-го туру чемпіонату Туреччини-2024/25 Трабзонспор приймав Галатасарай.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. Абдюлкерім Бардакджи в другій половині матчу вивів гостей уперед, а Альваро Мората ближче до завершення поєдинку подвоїв перевагу колективу Окана Бурука, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Трабзонспор із 46-ма очками йде восьмим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, тоді як Галатасарай із 86-ма заліковими балами перебуває на першій сходинці.

Трабзонспор — Галатасарай 0:2

Голи: Бардакджи, 66, Мората, 84

Трабзонспор: Чакир — Мальєйру, Йокушлу (Нвакаеме, 75), Батагов, Ескіхеллач (Зубков, 58) — Менді, Ландстрем — Віща (Банза, 76), М. Чам, Бошлук — Дестан (Сікан, 20)

Галатасарай: Муслера — Шоллої, Бардакджи, Санчес, Якобс (Кутуджу, 90) — Торрейра — Акгюн (Айхан, 90+1), Леміна (Франковські, 90+1), Сара (Мората, 77), Їлмаз (Елмали, 82) — Осімген

Попередження: М. Чам — Муслера, Мората