На лаві запасних Трабзонспора залишився Сікан.
Олександр Зубков, Getty Images
14 травня 2025, 19:59
У рамках фіналу Кубка Туреччини-2024/25, що проходитиме в Газіантепі, Трабзонспор протистоятиме Галатасараю.
Місце в стартовому складі номінальних господарів поля знайшлося для центрального захисника Арсенія Батагова й правого вінгера Олександра Зубкова, тоді як на лаві запасних залишився центральний нападник Данило Сікан.
Основна 11-ка номінальних гостей виглядає наступним чином:
Протистояння Трабзонспор — Галатасарай розпочнеться о 20:45 за київським часом.