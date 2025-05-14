Туреччина

На лаві запасних Трабзонспора залишився Сікан.

У рамках фіналу Кубка Туреччини-2024/25, що проходитиме в Газіантепі, Трабзонспор протистоятиме Галатасараю.

Місце в стартовому складі номінальних господарів поля знайшлося для центрального захисника Арсенія Батагова й правого вінгера Олександра Зубкова, тоді як на лаві запасних залишився центральний нападник Данило Сікан.

Основна 11-ка номінальних гостей виглядає наступним чином:

Протистояння Трабзонспор — Галатасарай розпочнеться о 20:45 за київським часом.