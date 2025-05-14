Туреччина

Сікан на полі в Газіантепі так і не з'явився.

У Газіантепі відбувся фінал Кубка Туреччини-2024/25, у рамках якого Трабзонспор протистояв Галатасараю.

Швидкий гол Бариша Алпера Їлмаза вивів номінальних гостей уперед. По перерві вони подвоїли свою перевагу зусиллями Віктора Осімгена, який пізніше поставив у матчі крапку, вдруге відзначившись результативним ударом. Для стамбульського клубу це 19-й подібний трофей у 24-му фіналі турніру.

Трабзонспор — Галатасарай 0:3

Голи: Їлмаз, 5, Осімген, 46, 63

Трабзонспор: Чакир — Мальєйру, Савич, Батагов (Ландстрем, 45+2), Ескіхеллач — Менді (Саатчи, 80), Йокушлу (Дрегуш, 60) — Зубков, Туфан (М. Чам, 80), Нвакаеме — Банза (Віща, 60)

Галатасарай: Гювенч — Шоллої, Санчес, Бардакджи (Айхан, 72), Елмали (Якобс, 78) — Торрейра, Леміна (Демірбай, 72) — Акгюн, Сара (Мората, 62), Їлмаз — Осімген (Мертенс, 72)

Попередження: Савич, Ландстрем — Сара, Мертенс, Шоллої