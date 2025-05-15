Туреччина

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Кубка Туреччини, що відбувся 14 травня 2025 року.

У фіналі Кубка Туреччини, що відбувся в Газіантепі, Галатасарай не залишив шансів Трабзонспору — 3:0.

Матч розпочався з блискавичного гола Бариша Алпера Їлмаза вже на 5-й хвилині, і це одразу задало темп подіям на полі.

Після перерви ініціатива залишалась за стамбульцями. Віктор Осімген оформив дубль, забивши на 46-й і 63-й хвилинах, і зняв усі питання щодо переможця. Нападник з Нігерії вкотре довів, чому є ключовою фігурою в атаці "жовто-червоних".

Для Галатасарая це вже 19-й Кубок у 24-х фіналах — чергове підтвердження їхньої гегемонії на внутрішній арені. Трабзонспор, попри зусилля і кадрові зміни по ходу матчу, не зумів нав’язати боротьбу фавориту й залишився без трофею.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Трабзонспор — Галатасарай у фіналі Кубка Туреччини-2024/25:

Трабзонспор — Галатасарай 0:3

Голи: Їлмаз, 5, Осімген, 46, 63

Трабзонспор: Чакир — Мальєйру, Савич, Батагов (Ландстрем, 45+2), Ескіхеллач — Менді (Саатчи, 80), Йокушлу (Дрегуш, 60) — Зубков, Туфан (М. Чам, 80), Нвакаеме — Банза (Віща, 60)

Галатасарай: Гювенч — Шоллої, Санчес, Бардакджи (Айхан, 72), Елмали (Якобс, 78) — Торрейра, Леміна (Демірбай, 72) — Акгюн, Сара (Мората, 62), Їлмаз — Осімген (Мертенс, 72)

Попередження: Савич, Ландстрем — Сара, Мертенс, Шоллої