Туреччина

У Ромі після повернення з оренди форвард не затримається.

Англійський нападник Теммі Абрагам провів цей сезон у складі італійського Мілана на правах оренди за 1,5 млн євро з Роми.

За 45 матчів (1757 хвилин) 27-річний виконавець відзначився 10 голами та сімома гольовими передачами.

Однак ці показники все одно не переконали керівництво "россонері" в необхідності повноцінного викупу контракту гравця, тож незабаром він має повернутись до складу "вовків".

Проте й у Римі наразі немає жодної потреби тримати в себе цього футболіста, а отже прийдешня літня трансферна кампанія стане часом, коли Абрагам шукатиме собі нове місце роботи.

І один варіант уже є — турецький Бешикташ розраховує на трансфер на суму 15-20 млн євро й найближчим часом обговорить із Ромою можливі варіанти.

У Абрагама контракт із римлянами до 2026 року.