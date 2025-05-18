У Ромі після повернення з оренди форвард не затримається.
Теммі Абрагам, Getty Images
18 травня 2025, 09:38
Англійський нападник Теммі Абрагам провів цей сезон у складі італійського Мілана на правах оренди за 1,5 млн євро з Роми.
За 45 матчів (1757 хвилин) 27-річний виконавець відзначився 10 голами та сімома гольовими передачами.
Однак ці показники все одно не переконали керівництво "россонері" в необхідності повноцінного викупу контракту гравця, тож незабаром він має повернутись до складу "вовків".
Проте й у Римі наразі немає жодної потреби тримати в себе цього футболіста, а отже прийдешня літня трансферна кампанія стане часом, коли Абрагам шукатиме собі нове місце роботи.
І один варіант уже є — турецький Бешикташ розраховує на трансфер на суму 15-20 млн євро й найближчим часом обговорить із Ромою можливі варіанти.
У Абрагама контракт із римлянами до 2026 року.