Туреччина

Німецький виконавець може залишити Баварію.

Правий вінгер Баварії Лерой Сане отримав пропозицію від Галатасарая, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що потенційний контракт "жовто-червоних" із 29-річним німцем включає зарплату в розмірі понад десять мільйонів євро на рік. Запити щодо гравця мюнхенці також отримували від Наполі й клубів АПЛ.

Баварія все ще сподівається продовжити контракт із Сане, який втрачає чинність наприкінці червня 2025 року. Нові переговори між сторонами вже відбулися.

Лерой виступає за "ротен" із липня 2020-го, коли Манчестер Сіті отримав за вихованця Шальке 49 млн євро, тоді як зараз порталом transfermarkt він оцінюється в 38.

На рахунку Сане 13 голів і шість асистів у 45-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.