Туреччина

Божевільна історія відданості кольорам стамбульського колективу.

Уругвайський воротар Фернандо Муслера розпочав європейський розділ своєї кар’єри ще в далекому 2007 році, коли його за 3 млн євро з клубу Вондерерс придбав римський Лаціо.

У складі "орлів" голкіпер провів 113 матчів, пропустив 133 голи та 29 разів зіграв "на нуль", після чого за нього заплатив 6,75 млн євро турецький Галатасарай улітку 2011.

І хто ж тоді міг передбачити, що нині вже 38-річний виконавець затримається в Суперлізі настільки надовго.

Майже 14 років та безліч продовжень контрактів поміж Муслерою та "левами" минуло, і зрештою цей день настав — уругваєць залишає клуб.

За його плечима 550 матчів, 592 пропущених м’ячі та 194 "сухих" поєдинки, а також звання гравця року в Туреччинні-2016, найкращого воротаря сезонів-2014/15, 2018/19, вісім чемпіонських трофеїв (2011/13, 2014/15, 2017/19, 2022/25), п’ять кубків (2013/16, 2018/19, 2024/25) та шість Суперкубків Туреччини (2013-14, 2015-17, 2020, 2024).