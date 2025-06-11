Туреччина

Німецький вінгер Баварії вже сьогодні приземлиться в Туреччині для підписання контракту.

Крайній нападник Лерой Сане найближчим часом стане новим гравцем Галатасарая на правах вільного агента, оскільки його контракт із мюнхенською Баварією підходить до свого завершення цього літа.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 29-річний німецький футболіст уже вилетів до Стамбула, де має приземлитися сьогодні ввечері.

Сане подорожує разом зі своїм агентом Максом Білефельдом, який представляє агенцію Gol International Піні Захаві, а також з консультантом Джорджем Гарді. Очікується, що найближчим часом він пройде медогляд і підпише контракт з турецьким грандом.

Галатасарай активно працював над трансфером німецького вінгера протягом останніх тижнів, і тепер угода вийшла на фінальну стадію. Переїзд Сане до Стамбула стане однією з найгучніших подій літнього трансферного вікна в Туреччині.