Туреччина

29-річний німець продовжить кар'єру у Туреччині.

Вінгер Баварії Лерой Сане збирається залишити мюнхенський клуб, щоб продовжити кар'єру в Галатасараї. Про це повідомляє The Athletic.

Аль-Хіляль, Арсенал та Фенербахче цікавилися послугами 29-річного німця, оскільки його контракт з чемпіонами Бундесліги спливає наприкінці цього місяця.

Арсенал був дуже сильним суперником, але розглядав свої варіанти, оскільки Сане хотів швидшого рішення та отримав привабливу пропозицію з Туреччини.

За інформацією джерела, ще нічого не підписано, але досягнуто згоди про трирічний контракт з окладом у розмірі 15 мільйонів євро на рік.

Сане приєднався до Баварії у 2020 році, повернувшись до Бундесліги після чотирьох сезонів у Манчестер Сіті. За п'ять років у клубі він провів 220 матчів, у яких забив 61 гол та віддав 55 результативних передач.

Минулого сезону Лерой забив 13 голів та віддав шість асистів у 45 матчах.

Раніше повідомлялося, що Сане остаточно вирішив залишити Баварію.