Туреччина

Український захисник може продовжити кар'єру в Англії.

Захисник Трабзонспору Арсеній Батагов може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст TBR Football Грем Бейлі.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлені чотири клуби АПЛ — Брентфорд, Крістал Пелес, Фулгем та Брайтон.

Минулого сезону Батагов провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що клуб Ліги 1 запропонував за Батагова близько 5 млн євро.