Туреччина

Окрім французів, на українця претендують італійські клуби.

Центральний захисник Трабзонспору Арсеній Батагов може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Günebakış Gazetesi.

За інформацією джерела, один із клубів французької Ліги 1 вже зробив усну пропозицію турецькій команді з трансферу 23-річного українця, запропонувавши близько п'яти мільйонів євро.

Водночас наголошується, що Трабзонспор хоче виручити близько десяти мільйонів євро, оскільки в українці зацікавлені клуби італійської Серії А.

У нинішньому сезоні Батагів, який перебрався до Трабзонспору із Зорі влітку минулого року за 1,8 млн євро, провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Після 31 матчу Трабзонспор набрав 45 очок і посідає восьме місце у турецькій Суперлізі.