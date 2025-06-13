Туреччина

Турецький гранд хоче підписати зіркового бразильця на умовах контракту 1+1.

Фенербахче зробив несподівану, але амбітну спробу підписати одного з найвідоміших футболістів світу.

Як повідомляє Fanatik, клуб із Стамбула запропонував Неймару контракт за схемою 1+1 — один рік гарантовано з можливістю продовження ще на сезон.

Наразі бразилець виступає за Сантос і має чинну угоду до кінця 2025 року.

Проте в контракті гравця передбачено пункт, згідно з яким він може влітку безкоштовно перейти до європейського клубу, якщо сам того побажає.