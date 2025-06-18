Турецький клуб відмовився продавати українця попри інтерес з Європи.
Арсеній Батагов, Getty Images
18 червня 2025, 00:40
Трабзонспор ухвалив рішення не розлучатися з українським центральним захисником Арсенієм Батаговим у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Günebakış.
23-річний українець, який приєднався до турецького клубу у серпні 2024 року з Зорі за 1,83 мільйона євро, продовжить виступи за команду.
У сезоні-2024/25 Батагов провів 23 матчі, в яких відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.
Незважаючи на зацікавленість до гравця з боку клубів європейських чемпіонатів, Трабзонспор високо оцінює внесок українця та вважає його важливою частиною команди на майбутнє.
Як зазначає джерело, Батагов отримав схвальні відгуки за свою гру і залишається в клубі для подальшого прогресу разом із командою.