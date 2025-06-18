Туреччина

Турецький клуб відмовився продавати українця попри інтерес з Європи.

Трабзонспор ухвалив рішення не розлучатися з українським центральним захисником Арсенієм Батаговим у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Günebakış.

23-річний українець, який приєднався до турецького клубу у серпні 2024 року з Зорі за 1,83 мільйона євро, продовжить виступи за команду.

У сезоні-2024/25 Батагов провів 23 матчі, в яких відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

Незважаючи на зацікавленість до гравця з боку клубів європейських чемпіонатів, Трабзонспор високо оцінює внесок українця та вважає його важливою частиною команди на майбутнє.

Як зазначає джерело, Батагов отримав схвальні відгуки за свою гру і залишається в клубі для подальшого прогресу разом із командою.