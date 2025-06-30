Туреччина

Англійський форвард стане найдорожчим підписанням в історії турецького клубу.

Бешикташ успішно завершив перемовини з Ромою щодо трансферу англійського нападника Теммі Абрагама.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 27-річний форвард прибуде до Стамбула у вівторок, 1 липня, щоб підписати чотирирічний контракт із новим клубом.

Угода з Ромою повністю завершена, всі документи вже підготовлені. Для Бешикташа це трансферний рекорд і один із найгучніших переходів літнього вікна у Туреччині.

У минулому сезоні Теммі Абрагам виступав за Мілан на правах оренди, забивши 10 голів та віддавши 7 асистів у 44 матчах.