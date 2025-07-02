Туреччина

Турки обережно підходять до процесу перемовин.

Другу частину минулого сезону швейцарський нападник італійського Мілана Ноа Окафор провів у оренді за 1,5 млн євро в складі Наполі.

Однак що в таборі "россонері", що в таборі "Партенопеї", доробок 25-річного виконавця виявився максимально скромним — один гол та два асисти в 21 матчі загалом за обидва клуби.

Із цими показниками Окафор повернувся з оренди до Мілану, де на нього не надто розраховують.

Цим фактором спробує скористатись турецький Бешикташ, який напередодні звернувся до представників футболіста та його клубу за інформацією щодо можливого трансферу.

"Орли" при цьому розраховують на річну оренду гравця. Максимум — на оренду з правом подальшого викупу.

Але Мілан такі варіанти не влаштовують — італійці розраховують на продаж Окафора, за якого заплатили 15,5 млн євро влітку 2023 року.