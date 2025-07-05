Туреччина

Гравець і минулий сезон провів у іншому клубі.

Шведський опорний півзахисник Єнс Каюсте влітку 2023 року здійснив трансфер до італійського Наполі із французького Реймса.

Вочевидь, 25-річний виконавець тоді шукав викликів для своєї професійної кар’єри, однак рівень Серії A в підсумку не подужав.

Наполі в цьому сезоні здобував чемпіонський титул уже без участі Каюсте, якого віддали до оренди англійському Іпсвічу ще влітку минулого року.

Однак зараз Єнс знову повернувся до розташування команди Антоніо Конте, який, як і раніше до цього, не бачить для гравця майбутнього у власному проєкті.

А отже треба шукати чергову можливість пограти, яку наразі визвався забезпечити лише турецький Бешикташ.

1 млн євро за річну оренду, а потім ще 6,5 млн євро за повноцінний трансфер — такими цифрами оперують "орли" в своїй першій пропозиції щодо футболіста.

У минулому сезоні Каюсте провів 33 матчі (2108 хвилин), забив один гол та віддав один гольовий пас.