Туреччина

Клуб натомість розраховує на продовження контракту з футболістом.

Турецький фланговий захисник Зекі Челік залишив змішане враження від своїх виступів у складі італійської Роми минулого сезону.

Ігрової практики в 28-річного виконавця було досхочу — 43 матчі (3173 хвилин), один гол та три гольові передачі, але за ходом сезону постійно з’являлись чутки, що "вовки" дуже обережно дивляться в бік майбутнього футболіста в клубі.

Разом із тим, на початку літа помітно активізувався турецький Бешикташ із бажанням повернути Челіка на батьківщину.

Дійшло навіть до того, що президент "орлів" Сердал Адалі особисто приїхав до Риму та привіз із собою пропозицію щодо трансферу.

Але у відповідь делегація з Туреччини отримала відмову — Рома не тільки не хоче продавати свого футболіста, а й прагне продовжити з ним контракт, який має завершитись уже наступного року.