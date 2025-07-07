Туреччина

Залишилось умовити ПСЖ продати футболіста.

Словацький центральний захисник Мілан Шкрініар взимку погодився виступати за турецький Фенербахче на правах оренди із французького Парі Сен-Жермен.

За цей час 30-річний виконавець устиг провести 23 матчі, забити три голи та віддати дві гольові передачі.

Але, судячи з усього, час повертатись до Парижу для футболіста так і не настане.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що Шкрініар досяг домовленості з "канарками" щодо контракту до 2028 року із зарплатнею в 9 млн євро за сезон.

А Фенербахче в свою чергу вже узгодив трансфер на 12 млн євро + бонуси із переможцями цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, що Шкрініар переходив до ПСЖ улітку 2023 року в якості вільного агента після виступів за міланський Інтер.