Туреччина

Лондонці оцінюють трансфер українця у 13 мільйонів євро.

Арсенал планує розлучитися з українським захисником Олександром Зінченком у літнє трансферне вікно. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, посилаючись на інсайдера Morpheun.

Клуб із Північного Лондона більше не розраховує на 27-річного універсала, який у сезоні 2024/25 провів лише 23 матчі, відзначившись одним голом і однією гольовою передачею. Через втрату місця в основі, Зінченко потрапив до списку гравців на вихід, адже "каноніри" не хочуть втратити його безплатно — контракт гравця чинний до літа 2026 року.

Найбільший інтерес до футболіста проявляє турецький Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью. Стамбульський клуб розглядає Зінченка як одного з ключових потенційних новачків і готовий заплатити за нього близько 13 мільйонів євро.

Також повідомляється, що Олександром продовжує цікавитися італійський Мілан, де українець може стати заміною Тео Ернандесу в разі його переїзду до Саудівської Аравії.