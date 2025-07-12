Чергове нове ім’я на турецькому ринку.
Арчі Браун, Getty Images
12 липня 2025, 11:54
Англійський фланговий захисник Арчі Браун зробив собі ім’я за межами власної країни під час виступів за швейцарську Лозанну та бельгійський Гент, куди його продали влітку 2023 року за 4 млн євро.
23-річний виконавець прогресував і зрештою досяг того рівня, коли готовий до запрошення у більш конкурентний чемпіонат.
Вихованцем Дербі Каунті цікавився італійський Мілан і до певного часу лідирував у перемовинах.
Але потім з’явився турецький Фенербахче й перевершив "россонері" за пропозицією умов контракту для футболіста.
Вартість трансферу оцінюється в 10 млн євро й незабаром футболіст має прибути до Стамбулу на підписання контракту.
У минулому сезоні Браун провів 46 матчів, забив три голи та віддав шість гольових передач.