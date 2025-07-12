Туреччина

Чергове нове ім’я на турецькому ринку.

Англійський фланговий захисник Арчі Браун зробив собі ім’я за межами власної країни під час виступів за швейцарську Лозанну та бельгійський Гент, куди його продали влітку 2023 року за 4 млн євро.

23-річний виконавець прогресував і зрештою досяг того рівня, коли готовий до запрошення у більш конкурентний чемпіонат.

Вихованцем Дербі Каунті цікавився італійський Мілан і до певного часу лідирував у перемовинах.

Але потім з’явився турецький Фенербахче й перевершив "россонері" за пропозицією умов контракту для футболіста.

Вартість трансферу оцінюється в 10 млн євро й незабаром футболіст має прибути до Стамбулу на підписання контракту.

У минулому сезоні Браун провів 46 матчів, забив три голи та віддав шість гольових передач.