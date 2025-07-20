Туреччина

Гравець попрощається з мадридським Атлетіко після понад 400 матчів.

Центральний півзахисник Сауль Ньїгес достроково залишить мадридський Атлетіко, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 30-річний іспанець розірве розрахований до кінця червня 2026-го контракт із "рохібланкос". У системі столичного клубу гравець перебуває з липня 2008 року.

Очікується, що протягом наступного тижня Ньїгеса підпише Трабзонспор. Зацікавлені в трансфері сторони вже досягнули усної домовленості.

На рахунку Сауля 48 голів і 26 асистів у 427-ми матчах за Атлетіко в усіх турнірах. Із мадридцями він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також Лігу Європи (х2) і Суперкубок УЄФА.

Сезон-2024/25 півзахисник провів у Севільї (оренда), відзначившись одним голом і шістьма гольовими передачами в 26-ти поєдинках.