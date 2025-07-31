Туреччина

Нігерієць став автором другого найдорожчого трансферу в історії Наполі.

Галатасарай підтвердив трансфер Віктора Осімгена з Наполі. Як повідомила клубна пресслужба, клуби досягли згоди, і турецька сторона заплатить 75 мільйонів євро. Також Наполі отримає 10% від прибутку з наступного продажу гравця.

Контракт Осімгена з Галатасараєм розрахований до літа 2029 року. Щосезону 26-річний нападник отримуватиме 15 мільйонів євро, ще 6 мільйонів — у вигляді бонусів і виплат за іміджеві права.

Після прибуття до Стамбула Осімген подякував фанатам:

"Я вдома. Це місце, де я хочу бути. Дякую всім, хто зробив це повернення можливим", — сказав він.

Трансфер став другим найдорожчим в історії нігерійського футболу — після переходу самого Осімгена з Лілля до Наполі за 78,9 млн євро.