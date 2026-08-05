Сердаль Адали заявив, що турецький клуб не працює над трансфером вінгера Реала.
Браїм Діас, Getty Images
05 серпня 2026, 23:23
Президент Бешикташа Сердаль Адали прокоментував інформацію щодо можливого переходу вінгера Реала Браїма Діаса до стамбульського клубу.
Функціонер категорично заперечив чутки про інтерес Бешикташа до 27-річного футболіста, поставивши крапку в розмовах про потенційний трансфер.
"Ми не працюємо над трансфером Браїма Діаса", — цитує слова Сердаля Адали журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із головних претендентів на Браїма Діаса є Ювентус.
Контракт футболіста з Реалом розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він провів 42 матчі у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав дев'ять результативних передач.