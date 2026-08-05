Туреччина

Сердаль Адали заявив, що турецький клуб не працює над трансфером вінгера Реала.

Президент Бешикташа Сердаль Адали прокоментував інформацію щодо можливого переходу вінгера Реала Браїма Діаса до стамбульського клубу.

Функціонер категорично заперечив чутки про інтерес Бешикташа до 27-річного футболіста, поставивши крапку в розмовах про потенційний трансфер.

"Ми не працюємо над трансфером Браїма Діаса", — цитує слова Сердаля Адали журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із головних претендентів на Браїма Діаса є Ювентус.

Контракт футболіста з Реалом розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він провів 42 матчі у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав дев'ять результативних передач.