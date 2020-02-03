Лига Европы

Защитник Шахтера рассказал о своем состоянии здоровья и подготовке команды к играм против "орлов" в Лиге Европы.

В спарринге против Словацко (1:0) Исмаили покинул поле из-за травмы руки. Однако повреждение не оказалось серьезным.

"Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Была интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов", — рассказал бразилец официальному сайту Шахтера.

На втором сборе Шахтер проведет четыре поединка, чтобы подготовиться к играм 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"Контрольные поединки всегда важны, ведь они дают тебе игровой темп. Понятно, что здесь соперники отличаются от Бенфики, с которой будет первый официальный матч. Но самое главное – игровое время для каждого футболиста, чтобы все могли хорошо подготовиться", — отметил Исмаили.

"Понятно, что ты всегда думаешь о сопернике, следишь за его матчами... Но у нас есть достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать больше о своей команде. Уверен, что как раз к первому поединку мы будем полностью готовы и постараемся победить".

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