Украина

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между донецким Шахтером и чешским Словацко.

Подопечные Луиша Каштру провели заключительный поединок первого турецкого сбора в рамках подготовки к весенней части сезона УПЛ и плей-офф Лиги Европы. "Горняки" победили чешский Словацко. Единственным голом в матче отметился Виктор Коваленко во второй части игры.



Шахтер — Словацко 1:0

Гол: Коваленко, 56.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36) — Степаненко (Антонио, 75), Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56) — Мораес (Сикан, 82).

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