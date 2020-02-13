Лига Европы

Габриэль Пирес выбыл на неопределенный срок из-за проблем со зрением.

Хавбек Бенфики Габриэль Пирес вынужден приостановить карьеру в связи с проблемами со зрением, сообщил официальный сайт "орлов".

Габриэль пожаловался на зрение после матча против Фамаликана в Кубке Португалии 11 февраля (1:1). Обследование показало серьезные проблемы: паралич левого отводящего нерва, который приводит к нарушению зрения.

Предсказать сроки возвращения Габриэля сейчас невозможно. Первым делом на данный момент нужно удостовериться, что нет больше никаких рисков и повседневной жизни Пиреса ничего не угрожает.

Во время лечения Габриэль будет заниматься в лагере Бенфики, выполняя разрешенные физические нагрузки.

В этом сезоне бразилец сыграл в 23 матчах во всех турнирах за "орлов", отметившись двумя голами и одним ассистом.

Также не сыграет против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы капитан Бенфики Жардел, который травмировал колено.

Шахтер сыграет с "орлами" 20 февраля в Харькове и через неделю – ответный матч в Лиссабоне.

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