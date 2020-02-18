Лига Европы

Комментатор каналов Футбол Кирилл Круторогов, основываясь на данные Wyscout, рассказывает о принципах игры будущего соперника Шахтера по плей-офф Лиги Европы.

Украинские болельщики – знатные скептики. Многие, от одного только названия Бенфика или же, глядя на турнирное положение "орлов" в чемпионате, сразу, почему-то, хоронят шансы "горняков" на выход в следующий раунд. Но все ли так печально?

Да, лиссабонцы на внутренней арене действительно стабильны. Да, в их составе есть очень качественные исполнители, причем, молодые, которые вот-вот окажутся в топ-клубах. Но мы ведь знаем Бенфику как клуб, который активно работает в плане селекции, а потому в нем регулярно происходит немало кадровых изменений. Что не позволяет тренеру за пару лет без потерь построить стабильный коллектив с мощной качественной игрой. Тем более, год назад у лиссабонцев еще и тренер сменился. Причем вместо Руя Витории, который работал с "орлами" три с половиной года и выводил ее раз в 1/8 Лиги чемпионов и еще раз в четвертьфинал, пришел Бруну Лажи, не имеющий вообще никакого самостоятельного опыта. Только в роли ассистента или тренер дубля. А теперь сразу максимальные амбиции во всех турнирах.

И пусть Лажи привел Бенфику к чемпионству в Лиге Сагриш прошлого сезона, и даже дотащил до четвертьфинала Лиги Европы мимо не самых сильных Галатасарая и загребского Динамо, к тому же с большим скрипом. А еще Лажи, несмотря на общий высокий показатель побед в чемпионате, что в зимне-весеннем отрезке прошлого, дебютного сезона, что в текущем, проиграл все три матча самому сильному и принципиальному из оппонентов – Порту. Причем проиграл не только по счету, но и тактически, как тренер, вчистую. То, что он привык не испытывать проблем от большинства соперников и побеждать по накатанной за счет преимущества в классе своих игроков, не вышло при приблизительном равенстве с игроками соперника, которые оказали максимальное давление и продемонстрировали правильную и грамотную организацию игры. Да и третье место в группе Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, Лионом и Зенитом с чудесным спасением путевки в Лигу Европы только в последнем туре – неудачи для такого клуба, как Бенфика. Потому-то в Португалии есть мнение, что в случае вылета от Шахтера, за еврокубковый сезон Лажи получит неудовлетворительную оценку, и вероятный триумф в чемпионате Португалии не слишком скрасит фактор громкого провала на международном уровне.

Бруну Лажи использует расположение 4-4-2 – четыре защитника в линию, два опорника, два атакующих фланговых полузащитника и варианты впереди – либо два центрфорварда в линию, либо один под другим ситуативно или в течение целого матча. Запасной вариант – 4-2-3-1, используемый гораздо реже. В последнее время в течение уже длительного отрезка впереди делается ставка на пару Чикинью-Карлос Винисиус, где первый, являясь номинально атакующим полузащитником, выполняет больший объем позиционной работы, нежели, к примеру, выраженный Винисиус или же ставший запасным Сеферович. Чикинью активно двигается вверх-вниз в центральной зоне, а эпизодически может смещаться на фланги для помощи в выполнении перегруза.

8 февраля, выездной матч с "драконами" на "Драгау". Бенфика с мячом начинает по схеме 4-2-3-1, а во втором тайме полностью переходит на 4-4-2.

Тогда как в обороне изначально встречает соперника в привычных для себя 4-4-2 на чужой половине поля и с четкими линиями на своей.

При этом практически во время всей игры лиссабонцы не идут в высокий прессинг и активный отбор на чужой половине поля. Они позволяют сопернику держать мяч, переходить за среднюю линию и двигаться в сторону штрафной. Активную фазу обороны Бенфика начинает метрах в 25-27 от своих ворот. Если соперник заинтересован в игре первым номером, лиссабонцы не выступают против. Они проигрывают владение всем командам, которые стремятся к контролю.

При массовых позиционных атаках соперника по флангам с участием латералей, вингеры Бенфики идут назад со своими визави, становятся в линию и увеличивают ширину обороны. Но абсолютно очевидно, что ни Серви, ни Рафа Сильва, ни Пиззи не любят заниматься этим. Поэтому их возвращение хоть и представляется позиционно грамотным и правильным, но действительно серьезное давление они оказывают через раз.

Пока что у лиссабонцев не лучшим образом выстроено взаимопонимание в обороне центральной зоны – центрбеки Диаш и Ферру хорошо взаимодействуют между собой, но не имеют должной связи с опорниками – Вайглем и кем-то из пары Габриэл/Таарабт. В следствие чего, при попытках соперника выполнить последний пас с фланга на входе в штрафную игроки Бенфики оставляют много пространства, из-за чего регулярно проигрывают подбирания, которые приводят к ударам оппонентов из непосредственной близости, обострению через врывания в штрафную или хотя бы возврату владения через пас назад.

Сказать, что лиссабонцы, в большей мере, строят атаки через фланги недостаточно. Иногда складывается впечатление, что они чрезмерно зацикливаются на флангах. Выход из обороны происходит через широкое позиционирование, тогда один из опорников (Вайгль) садится в открывшуюся зону между двумя центральными защитниками и руководит переходом.

Абсолютно очевидно, что Бенфика не привыкла к интенсивному и организованному прессингу соперника. В чемпионате такого давления большинство соперников не оказывает, поэтому "орлы" могут себе позволить спокойно вести игру, продвигаясь вперед чаще всего по одному и тому же сыенарию. А, учитывая, зацикленность на фланговой игре, розыгрыш происходит через короткие пасы между центрбеками (Диаш-Ферру) и опорниками (Вайгль-Таарабт), опорниками и латералями (Гримальдо-Алмейда), после чего, построив треугольник ближе к краю поля, они пытаются вывести флангового хава (Серви-Пиззи/Рафа Сильва) или латераля на оперативное пространство по краю, с его продвижением до точки подачи в штрафную соперника.

В матче с Порту "драконы" активно шли в отбор, не оставляя игрокам команды Лажи времени на типичный для них неторопливый розыгрыш. Особенно удачно это получалось именно на флангах, они буквально выдавливали игроков Бенфики за боковую, не позволяя продвижению.

Исходя из того, что при схеме 4-4-2 с широким расположением и ставкой на фланги у лиссабонцев отсутствует как таковой центральный атакующий хав (плеймейкер), то при давлении соперника на фланги в центральной зоне Бенфики возникает огромный территориальный вакуум без партнеров. Поэтому единственное, что они могут сделать – разворачиваться снова в сторону собственной половины, разыгрывать с ближними (фланг-центр) и медленно поэтапно смещать акцент на другой фланг. А по факту происходит постоянное топтание на месте без возможности быстрого перехода из обороны в атаку.

Конечно, возникает еще один вариант, на который в итоге Бенфика просто-таки сбилась в матче с Порту – длинные и средние передачи вперед. Чаще всего после короткого обыгрыша центрбеков с опорниками шла диагональ вперед во фланг, которая приводила к многочисленным единоборствам в воздухе и, часто, к потере владения, либо же заработанным аутам, невозможности выйти с фланга после вбрасывания, топтанию на месте, возврату на свою половину или потерям.

Кроме того, вариант выхода в атаку через лонгболы приводил к постоянным огромным разрывам между линиями. В случае длинной передачи на высокого Винисуса, он хоть и выигрывал второй этаж, но сбрасывать ему было, по сути, не на кого (партнеры находятся широко). На скриншотах ниже видно, как идет передача низом на того же Винисуса с собственной половины, он удачно цепляется за мяч, но попадает в окружение трех соперников, отыгрывает назад и вместо какого-либо продвижения, возникает возврат владения на свою половину.

Во втором тайме с преимуществом в счете Порту грамотное построение "драконов" без мяча, особенно в центре и на чужой половине даже без активного отбора, вынудило Бенфику перейти исключительно на дальние и средние передачи. Выглядело банально и бестолково, в лучшем случае приводило к борьбе, но чаще – к потерям без нее.

Это если говорить о не безукоризненности Бенфики, особенно на фоне качественного соперника. Описанное выше не делает лиссабонцев слабыми. Но их сила, в большей мере, заключается в индивидуальных данных некоторых исполнителей. Ферру и Рубен Диаш – очень качественные, сильные и достаточно техничные центральные защитники. Гримальдо и Алмейда – заточенные на атаку скоростные латерали, старающиеся успевать везде по своим бровкам. Но все же их лучшие скиллы – игра вперед, а не способности защищаться один в один. Вайгль – грамотный и многофункциональный центрхав. Серви, Рафа Сильва и Пиззи – быстрые и техничные фланговые хавы, способные выдать что-то неординарное. Карлос Винисиус – высокий, сильный, цепляющийся форвард с хорошим чувством гола.

В большей мере, атака Бенфики строится однообразно – на розыгрыше в центре между центрбеками и опорником, предварительном расширении во фланг на латераля, снова сужении пасом на опорника в полуфланге и активном продвижении по чужой половине поля исключительно по флангам в розыгрыше треугольников "латераль – опорник – вингер" или наоборот, плюс индивидуальное мастерство, скорость и настойчивость фланговых игроков, взаимодействие и взаимное подключение вингеров и латералей. Практически все свое обострение лиссабонцы пытаются делать именно с флангов – чаще всего это навесы на высокого и борющегося Винисиуса, либо же прострелы, либо же спонтанные резкие смещения вингеров при получении пространства в направлении ворот. Потому максимальное внимание требуется к соперникам в собственной штрафной и на подступах, где лиссабонцы часто успевают на подборы, отскоки или пользуются спонтанно возникающим небольшим пространством для рывков и завершающего удара.

Одновременно с этим зацикленность на фланговой игре в атаке часто приводит к провалам при контратаках соперника через фланги. Латерали Бенфики попросту не успевают вернуться, из-за чего происходит общий разбаланс во время вынужденного страхования, что приводит к провалам по цепной реакции.

Альтернативный вариант атаки "орлов" – пас низом через центральную зону на среднюю дистанцию из глубины на форвардов и их максимально быстрый розыгрыш на "носовом платке" с выводом кого-то из игроков на ударную позицию пасом в разрез за спину защитников или в небольшой разрыв между ними, ориентированный на спонтанность и малейшую расконцентрацию соперника. В нем, чаще всего принимают участие два центрфорварда и кто-то из ситуативно сузивших позицию в центр вингеров.

Не стоит удивляться, если вдруг поединок с Шахтером португальцы начнут по схеме 4-2-3-1. Ее Лажи задействовал в большинстве матчей Лиги чемпионов (неудачно) и активно начал наигрывать в последних играх перед стартом в Лиге Европы (возможно, в процессе подготовки к "горнякам"). Но их игровые проблемы от незначительной перемены расстановки игроков никуда не деваются. К тому же, именно сейчас у "орлов" наметился очевидный спад. За семь недель с начала года они сыграли 10 матчей, а это очень немало, особенно без еврокубков. В этот период они добыли лишь две победы с разницей более чем в один мяч (оба раза 2:0), трижды победили по 3:2 (две из трех – волевые), а последние три матча им совершенно не удались – поражение от Порту (2:3), ничья Фамаликаном в Кубке (1:1) и накануне выезда в Украину поражение от Браги дома (0:1). Последний раз серия из трех матчей без побед случалась у лиссабонцев в октябре 2018-го при Руе Витории.

Сегодняшняя Бенфика – это не топ-команда по качеству игры и у нее нет перспектив стать таковой в следующем сезоне, потому что летом однозначно придется расставаться с ведущими игроками. То есть если некоторое время назад лиссабонцы играли в плей-офф Лиги чемпионов и выглядели весьма многообещающе, то сейчас их максимум – слабое выступление в проходной группе Лиги чемпионов. А это значит, что с таким соперником Шахтер точно не будет в позиции андердога.

С точки зрения организации, тренерскому влиянию и вариативности игры "орлов" также не назовешь топом. Да, прямо сейчас у них действительно есть немало (но не весь состав и даже не весь основной состав) толковых, разноплановых, индивидуально сильных исполнителей. Именно это является их козырем. С другой стороны, Бенфика очень психологически зависимая команда. При серьезном физическом давлении и качественном разрушении со стороны соперников в их игре происходит сбой. Грубо говоря, когда игра под воздействием оппонентов не складывается, психологически "орлы" теряются.

Однако, вне всяких сомнений, фактор игрового тонуса, в котором пребывает Бенфика и которого по состоянию на сейчас не имеет Шахтер может иметь важное значение. Хочется надеяться, что, имея немалое преимущество над конкурентами в чемпионате, на сборах Луиш Каштру готовил свою команду именно под матчи с Бенфикой, а не планомерно "закладывал фундамент" до мая. Таким образом, игроки могли бы набрать необходимую форму уже в феврале, а, при проходе в следующий раунд, через матчи чемпионата избежали бы спада, продолжили набирать и вышли бы на пик чуть позже.

Тот факт, что "горняки" начали подготовку к "весне" последними из команд УПЛ, хотя играть им предстоит первыми, и слова Каштру о том, что если бы они сделали это раньше, то к Бенфике подошли бы утомленными, дает надежду, что стратегию подготовки ко второй части сезона португальский тренерский штаб разработал верно.

Материал подготовлен по данным Wyscout