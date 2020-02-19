Лига Европы

Бруну Лаже высказался о о предстоящем матче против Шахтера в Лиге Европы.

Шахтер в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Харькове. Главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже поделился мнением о следующем сопернике своей команды и рассказал о целях "орлов" в нынешнем розыгрыше европейского турнира.

"Что касается Шахтера, то в последнее время эта команда очень хорошо играет в еврокубках, демонстрируя очень хорошие результаты. Против "горняков" будет сложно играть, но мы постараемся показать все лучшие стороны, что у нас есть".

"Мы смотрим вперед и, конечно же, наша задача — победа в каждой игре. Готовимся к каждому матчу с особым рвением. Да, у нас были неудачи до этого, но мы все равно вышли в финал кубка Португалии, продолжаем лидировать в чемпионате. Настроены дойти до финала Лиги Европы и выиграть титул", — заявил Лаже на пресс-конференции.

Матч Шахтер — Бенфика состоится в четверг, 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:55 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка "горняков" на поединок Лиги Европы.

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