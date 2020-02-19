Лига Европы

Тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о подготовке к матчу против Бенфики в Лиге Европы.

Накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики Луиш Каштру озвучил цели Шахтера и поведал о состоянии команды.

"Очень сложно определить фаворита в поединке очень схожих команд, – сказал тренер Шахтера на предматчевой пресс-конференции. – Шахтер и Бенфика исповедуют атакующий комбинационный футбол, лидируют в чемпионатах Украины и Португалии, поэтому определить фаворита сложно. Силы равны, и успех будет сопутствовать тому, кто сможет найти идеальную формулу сочетания, атаки, обороны, контратак".

"У Бенфики есть небольшое преимущество в том, что она играет в чемпионате, находится в хорошем игровом тонусе, чего нет у Шахтера. У нас же преимущество в том, что команда свежа, целенаправленно готовилась к матчу и готова продемонстрировать все свои наработки".

Также Луиш Каштру прокомментировал кадровую ситуацию в команде: "Точно не сыграет Соломон — у него травма. Было повреждение у Дентиньо, но он уже восстановился. Самая большая сложность для меня сейчас — это выбрать стартовый состав и тех, кто останется в запасе. Также сразу хочу сказать, что если кто-то не попадает в заявку на матч или на турнир, то это не значит, что я на него не рассчитываю. Я рассчитываю абсолютно на всех, но сейчас на каждой позиции у нас несколько исполнителей, а заявка ограничена".

И, подводя итог, Луиш Каштру рассказал о целях Шахтера в турнире: "Начиная сезон, мы нацеливались на победы во всех украинских турнирах и, по крайней мере, выйти в плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, Суперкубок Украины мы проиграли Динамо, также уступили Динамо в Кубке Украины и выбыли из Лиги чемпионов. Так что теперь мы будем стремиться к победам в двух оставшихся турнирах — чемпионате Украины и Лиге Европы".

Матч Шахтер — Бенфика состоится в четверг, 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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