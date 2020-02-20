Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и португальской Бенфикой.

Главный тренер донецкого Шахтера, Луиш Каштру, не стал рисковать со стартовым составом своей команды, и выставил отлаженный на зимних тренировочных сборах "горняков" вариант расстановки футболистов.

У соперников донецкого Шахтера, лиссабонской Бенфики, можно наблюдать разительное изменение линии атаки, по сравнению с игрой Лиги Сагриш против Браги (0:1), где пару нападающих составят Чикинью и Сеферович. Кроме этого, дисквалифицированного Вайгля заменит в полузащите Флорентину.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан, Бондарь.



Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци, Таарабт, Флорентину, Серви — Чикинью, Сеферович.

Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.

Матч Шахтер — Бенфика начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.