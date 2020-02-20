Лига Европы

Наши читатели не верят в чемпионов Украины в сегодняшнем поединке.

Более 40% из принявших участие в опросе пользователей Football.ua считают, что сегодня Бенфика в Харькове обыграет Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В победу "горняков" и ничью верит приблизительно одинаковая доля читателей – 30,7% и 28,7% соответственно.

Матч Шахтер – Бенфика начнется в 20:00, стартовые составы команд уже известны. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.