Лига Европы

Бывший форвард Зари отличился за Брюгге в матче Лиги Европы.

Брюгге принимает Манчестер Юнайтед в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Команды не долго сохраняли нули на табло. Уже на 15-й минуте встречи нападающий бельгийского клуба Дэннис Бонавентуре отличился взятием ворот.

Интересно, что 22-летний нигериец сделал это после длинной передачи голкипера Симона Миньоле, который записал в свой актив ассист.

Отметим, Бонавентуре известен украинским болельщикам по выступлениям за луганскую Зарю. В 2017 году он перебрался в Брюгге.

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