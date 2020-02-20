Лига Европы

Сервис пообещал выплатить компенсацию клиентам, которые не смогли посмотреть игру.

"Ведущий украинский легальный сервис интернет-телевидения" принес свои извинения из-за аварии оборудования и последовавших далее проблем с трансляцией матча Шахтер – Бенфика.

"Приносим извинения за проблемы с просмотром во время футбольного матча Шахтер – Бенфика. К сожалению, часть технического оборудования не выдержала напряжения. В ближайшее время пользователям сервиса, которые не смогли посмотреть футбольную трансляцию, будет зачислена компенсация", — говорится в заявлении Oll.tv.

Отметим, что хоть техподдержка в комментарии корреспонденту Football.ua и назвала причиной проблем "непредвиденную аварию", точно такие же трудности возникали во время матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, а также предыдущих игр "горняков" в этом турнире.