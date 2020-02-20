Лига Европы

"Ведущий украинский легальный сервис интернет-телевидения" снова не справился с наплывом посетителей.

Украинские пользователи снова не могут легально посмотреть матчи еврокубков в интернете: сервис Oll.tv не работает. Скорее всего, сайт "упал" из-за наплыва желающих посмотреть матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

При попытке открыть главную страницу сайта в основном выдается уведомление "Internal Server Error".

​По состоянию на 20:19 зайти на сайт все же удалось, однако посмотреть трансляцию невозможно – выдается уведомление о том, что "матч начнется через 23 минуты".

На 20-й минуте Марлос забил гол, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора.