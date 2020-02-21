Серви: Всякий раз, когда Бенфика проигрывает — это нехорошо

Лига Европы

Аргентинец верит в успех в ответном матче.

Полузащитник лиссабонской Бенфики Франко Серви прокомментировал поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда в Харькове уступила донецкому Шахтеру (1:2).

"Мы уже думаем о предстоящей игре в понедельник (против Жил Висенте — прим. редакции). Мы должны поднять голову и идти дальше. Всякий раз, когда Бенфика проигрывает — это нехорошо. Я думаю, что мы должны смотреть на собственные ошибки и анализировать их", — цитирует аргентинца Record.

"Я верю, что мы сможем провести более качественную вторую игру. Мы играем за Бенфику и нам всегда нужно поднимать голову после поражений. При поддержке наших фанатов мы добьемся успеха", — заключил игрок.

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Бенфика.