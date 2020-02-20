Подопечные Луиша Каштру дважды подловили соперника на ошибках во втором тайме, но оставить свои ворота сухими так и не смогли (2:1).
Шахтер — Бенфика, фото ФК Шахтер
20 февраля 2020, 21:54
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Шахтер — Бенфика 2:1
Голы: Алан Патрик, 55, Коваленко, 72 — Пицци, 66 (пен.)
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 80) — Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90+3) — Мораес.
Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци (Самарис, 90+2), Таарабт, Флорентину, Серви — Чикинью (Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 68).
Предупреждения: Флорентину.