Лига Европы

Football.ua собрал самые интересные высказывания об игре Шахтер — Бенфика в португальской прессе.

Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дома обыграл Бенфику 2:1. За "горняков" забивали Алан Патрик и Виктор Коваленко, а у португальцев с пенальти отличился Пицци.

Бенфика проигрывает, но оставляет Украину с шансами

Бенфика проиграла Шахтеру 1:2 в Украине в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, однако все решит матч в Португалии в следующий четверг.

A Bola

Несмотря на поражение 1:2 от Шахтера, "орлы" могут мечтать о выходе в 1/8 финала. Но их игра снова была посредственной, а безвыигрышная серия достигла четырех матчей. Через неделю на Да Луш Бенфика должна быть намного лучше той, которую мы увидели в Украине. Это была команда со многими слабостями, некоторые из которых были очевидны в последних матчах. Можем ли мы говорить о кризисе? Похоже, отрицать его наличие невозможно…

Diario de Noticias

В городе с температурой около нуля градусов по Цельсию, Бенфика замерзла. Замерзли не только ноги, но и мозг – как признался Рубен Диаш, который омрачил хорошее выступление грубейшей ошибкой. Учитывая это все, результат вряд ли мог быть иным (поражение 1:2).

Результат негативный, но есть две хороших новости: первая – гол на выезде дает хорошие перспективы на Да Луш (будет достаточно победить 1:0), вторая – все могло быть хуже. Намного хуже.

Publico

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Бенфика никогда не проигрывала на этой стадии турнира – восемь побед и две ничьих, пять выходов дальше из пяти случаев – однако в Харькове "орлов" ждало поражение, предопределенное ошибкой Рубена Диаша.

Теперь Бенфика находится в проигрышном положении, выдав очередное выступление, которое заставляет желать лучшего и в защите, и в нападении. Это было уже третье поражение "орлов" в последних четырех играх, между которыми затесалась еще ничья с Фамаликаном. Шахтер, хоть и не играл в официальных матчах с 14 декабря, показал, что может доставить проблемы в атаке с такими игроками, как Тайсон, Марлос или Жуниор Мораес.

Futebol365

Бенфика замерзла в Украине и усугубила кризис

"Орлы" замерзли в Украине и выдали четвертый матч без побед, в этот раз проиграв Шахтеру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Команда находится в свободном падении, испытывая самый большой кризис в эпоху Бруну Лаге. Вчера тренер сделал ставку на Сеферовича и проиграл, швейцарец оказался нулем.

Против не игравшей два месяца из-за зимнего перерыва команды Бенфика провела крайне слабый матч, нанеся первый удар по воротам аж на 44 минуте.

Украинцы начали игру лучше – за это нужно похвалить Луиша Каштру, португальского тренера Шахтера. Марлос, Жуниор Мораес и Коваленко были настоящей головной болью для защиты Бенфики. […] После гола Пицци "орлы" быстро вернулись к посредственности. Рубен Диаш потерял мяч в запретной зоне, и Коваленко сделал счет 2:1. Во втором матче нужно сыграть намного лучше.

Correio da Manha

Ответный матч между Бенфикой и Шахтером состоится в Лиссабоне 27 февраля.