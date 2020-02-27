Лига Европы

Football.ua анонсирует ответный матч 1/8 Лиги Европы между португальским и украинским коллективами.

Донецкий Шахтер отправится в Португалию, где в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы встретится с лиссабонской Бенфикой и попытается добыть путевку в следующую стадию турнира.

Бенфика — Шахтер

Четверг, 27 февраля, 22:00. Лиссабон, Эштадиу ду Бенфика. Главный арбитр встречи — Бьорн Кейперс.

Подопечные Луиша Каштру довольно неожиданно практически весь первый матч доминировали над соперником и добыли необходимую победу в Харькове (2:1), однако преимущество в счете по-прежнему оставляет неплохие шансы Бенфике на выход в 1/8 финала. Действительно, "горняки" сыграли на высшем уровне, а среди болельщиков осталось впечатление, что "орлы" находятся в худшей форме за всю свою историю.

Несмотря на блеклую игру футболистов Бенфики в первом поединке, у них были свои моменты, один из которых удалось реализовать (сперва с игры, а после пересмотра VAR и отмены гола — с пенальти). При таком раскладе португальскому гранду достаточно обыграть Шахтер при своих трибунах со счетом 1:0, чтобы обеспечить себе проход в следующую стадию.

В преддверии ответной встречи стоит напомнить, что оба коллектива вылетели в текущем сезоне из Лиги чемпионов, заняв третьи места в своих группах. Что Бенфика, что Шахтер сейчас являются лидерами своих внутренних чемпионатов, однако судить об их успехе по итогам сезона можно будет по выступлениям в еврокубках.

Что касается текущей формы, то в данном аспекте "оранжево-черные" имеют превосходство над соперником. Да, матч в Лиссабоне станет лишь третьим официальным в 2020 году, но пока результат тренировочных сборов виден на лицо — победа над Бенфикой в Лиге Европы (2:1) и сложные три очка в поединке УПЛ против Десны (1:0).

Менее радужная ситуация у Бенфики. Команда Бруно Лаге подходила к первому матчу с Шахтером с неудачной серией (два поражения и одна ничья). Сейчас же лиссабонцы вернулись на победную тропу, минимально одолев Жил Висенте в рамках чемпионата Португалии (0:1).

Интересно, что Луиш Каштру взял с собой в Португалию 21-го футболиста, среди которых один номинальный центральный нападающий — Жуниор Мораес. Не полетели в Лиссабон Даниил Сикан, Сиприано и Валерий Бондарь. В остальном же "горняки" не испытывают кадровых проблем, помимо травмированных Дентиньо и Монора Соломона.

У Бенфики также есть свои потери, среди которых Габриэл и Жардел. Под вопросом остается Андре Алмейда и Андреас Самарис. Последний получил небольшое повреждение в последнем матче португальского первенства, однако по всей видимости он сможет выйти против Шахтера.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци, Самарис, Вайгль, Силва — Винисиус, Таарабт

Не сыграют: Габриэл, Жардел

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик, Коваленко — Марлос, Мораес, Тайсон

Не сыграют: Дентиньо, Соломон

Тренеры говорят:

Луиш Каштру, Шахтер:

"Первая игра была очень сложная, но в начале встречи был полный баланс, любой из коллективов может пройти дальше. Это команды уровня Лиги чемпионов. К сожалению, нам не получилось продолжить играть в этом турнире, и мы перешли в Лигу Европы".

"Для нас самое главное — это провести столь же хорошую игру, какую мы показали в Харькове. Завтра встретятся европейские гранды. Во втором матче ожидаем хорошей борьбы, и надеемся, что удача повернется в нашу сторону".

Бруну Лаже, Бенфика:

"Думаю, нас ждет тяжелое противостояние с Шахтером. Шансы есть, но завтрашний день станет определяющим моментом. Игроки знают, что должны делать. Эта игра не легче и не сложнее предыдущей. Это совсем другая игра".

"Матч пройдет в несколько этапов, и мы будем искать разные способы идти в атаку. Мы знаем, что нам будет противостоять сильный соперник, поэтому необходимо контролировать мяч. Шахтер умеет использовать свободное пространство, а мы должны успевать реагировать на это. Будем действовать в зависимости от того, как будет проходить поединок"

ПРОГНОЗ 2:2

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