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Предлагаем вспомнить предыдущие поединки донецкого клуба в Португалии накануне матча с Бенфикой.

В первом матче с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер одержал победу со счетом 2:1, сделав неплохой задел перед ответной встречей. Теперь "горнякам" предстоит отправиться в Португалию, где и будет решена судьба путевки в следующий раунд. Ранее донецкий клуб неоднократно играл на Пиренейском полуострове и добывал там для себя как удачные, так и не очень результаты.

Football.ua предлагает вспомнить предыдущие выездные матчи Шахтера с португальскими командами перед повторной встречей с Бенфикой.

Порту – Шахтер 3:2

7 марта 1984. Порту, Эштадиу даш Анташ. Кубок кубков, 1/4 финала.

Голы: Морозов,6, Соколовский, 38 – Пашеку, 41 (пен.), Фрашку, 48, Жакеш, 70.

Порту: Зе Бету, Пинту, Тейшеринья (Магальяйнш, 29), Луиш, Эурику, Вермелинью, Фрашку, Соуза, Уолш, Пашеку, Кошта (Жакеш, 34).

Шахтер: Елинскас, Варнавский, Гошкодеря, Покидин, Пархоменко, Кравченко, Ященко, Соколовский, Морозов, Юрченко (Раденко, 57, Смолянинов, 66), Грачев.

Предупреждения: Фрашку, Жакеш, Эурику – Гошкодеря, Кравченко.

Удаления: Фрашку, 60 – Морозов, 60.

Первый визит Шахтера в Португалию состоялся еще в далеком 1984 году, когда в четвертьфинале Кубка обладателей кубков команде выпал Порту. "Горняки" уверенно начали поединок и вели по ходу первого тайма с преимуществом в два мяча. Однако удержать этот счет им не удалось. Еще до перерыва Порту отквитал один мяч с пенальти, а во второй половине забил два гола и одержал волевую победу.

Ответная встреча команд завершилась ничейным результатом 1:1, и в следующий раунд прошел Порту, который в итоге добрался до финала и там уступил Ювентусу.



Боавишта – Шахтер 2:3

18 сентября 1997. Порту, Бесса. Кубок кубоков, первый раунд.

Голы: Мигель, 35, Литуш, 44 – Зубов, 29, Ателькин, 60, 63.

Боавишта: Рикарду, Пауло Соуза, Руи Бенту, Хельдер, Луиш Карлос, Шимич (Тимофте, 67), Айю, Каведо (Воуден, 69), Карлуш Литош, Руи Мигель, Исайаш (Тавареш, 76).

Шахтер: Шутков, Леонов, Старостяк, Бабий (Жабченко, 87), Коваль, Селезнев (Воробей, 78), Орбу, Ковалев, Зубов, Кривенцов, Ателькин (Новиков, 82).

Предупреждены: Бабий, Старостяк, Селезнев, Жабченко.

Следующий вояж Шахтера на португальские земли состоялся уже в 1997 году, где снова в рамках Кубка кубков ему противостояла Боавишта. Матч снова состоялся в городе Порту и снова завершился со счетом 3:2, однако победителем на этот раз уже вышли "оранжево-черные".

Геннадий Зубов открыл счет в середине первого тайма, но гости смогли выйти вперед уже до свистка на перерыв. Во втором же тайме преимущество перехватил донецкий клуб и воплотил его в два гола нападающего Сергея Ателькина.

После этой победы Шахтер дома удержал ничью 1:1 и прошел дальше. Также стоит отметить, что спустя несколько лет Ателькин стал игроком Боавишты, однако добиться особых успехов за рубежом ему не удалось.



Бенфика – Шахтер 0:1

3 октября 2007. Лиссабон, да Луж. Лига чемпионов, групповой этап.

Гол: Жадсон, 42.

Бенфика: Ким, Нельсон (Нуну Гомеш, 45), Луизао, Эдкарлуш, Лео, Кацуранис, Макси Перейра, Кристиан Родригес, Ди Мария (Бинья, 61), Руй Кошта, Оскар Кардозо.

Шахтер: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Левандовски (Хюбшман, 87), Ильсиньо (Дуляй, 79), Жадсон (Кастильо, 77), Фернандиньо, Лукарелли, Брандао

Предупреждения: Кацуранис, Кардозо, Родригес — Срна, Фернандиньо, Кастильо.

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2007/08 Шахтер впервые встретился с Бенфикой на домашней арене "орлов". Команда из Лиссабона владела преимуществом и часто угрожала воротам Андрея Пятова, однако голом завершилась одна из многочисленных атак дончан. Фернандиньо получил мяч на краю штрафной, отпасовал на Жадсона, а тот точно пробил по воротам. В оставшееся время хозяева продолжили атаковать, но, как и ранее, их попытки забить не завершались успехом.

Две победы в стартовых турах так и остались для команды Мирчи Луческу единственными, и в итоге она оказалась на четвертом месте, пропустив вперед как Милан с Селтиком, так и Бенфику, отправившуюся в Кубок УЕФА.



Спортинг Л – Шахтер 1:0

4 ноября 2008. Лиссабон, Жозе Алваладе. Лига чемпионов, групповой этап.

Гол: Дерлей, 73.

Спортинг Л: Патрисиу, Полга, Измайлов (Перейринья, 90+3), Канейра, Грими, Поштига (Дерлей, 69), Велозу, Рошембак, Моутиньо, Лиедсон, Абел.

Шахтер: Пятов, Хюбшман (Левандовски, 81), Кучер, Рац, Чигринский, Срна, Фернандиньо, Жадсон (Луис Адриано, 75), Виллиан, Брандао, Морено.

Предупреждения: Моутиньо, Поштига – Хюбшман, Чигринский, Жадсон, Брандао, Кучер.

Спустя год подопечные Мирчи Луческу опять встретились на групповом этапе ЛЧ с командой из Лиссабона. Но на этот раз путешествие в столицу Португалии было для них не таким успешным. Единственный гол в матче в середине второго тайма забил вышедший на замену бразилец Дерлей.

В том сезоне Спортинг дважды минимально обыграл Шахтер и оставил его на третьей месте в группе, а сам вслед за Барселоной прошел в плей-офф.

Впрочем, Шахтеру вряд ли стоит огорчаться тому вылету, ведь сезон завершился для клуба европейским триумфом и победой в последнем розыгрыше Кубка УЕФА.

Брага – Шахтер 0:3

28 сентября 2010. Брага, Брага Мунисипал. Лига чемпионов, групповой этап.

Голы: Луис Адриано, 57, 82, Дуглас Коста, 90+1 (пен.).

Брага: Фелипе, Силвиу, Мойзес, Родригес (Паулау 36), Мигел Гарсия, Леандру Салину (Лима, 56), Вандиньо (Моссоро, 74), Алан, Луис Агияр, Матеус, Паулу Сезар.

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Рац, Хюбшман (Виценец, 80), Гай (Жадсон,67), Дуглас Коста, Мхитарян, Виллиан, Луис Адриано (Эдуардо, 75).

Предупреждения: Матеус, Паулу Сезар, Рац, Хюбшман, Мхитарян, Коста.

В 2010-м году Шахтер впервые встретился с Брагой и добился очень успешного для себя результата. Первый тайм выездного матча "горняки" провели без особых моментов, но зато во второй половине воспользовались своими моментами наилучшим образом. Луис Адриано оформил дубль, а Дуглас Коста поставил точку в матче голом с пенальти в компенсированное время.

Шахтер провел тот групповой раунд на "отлично" и финишировал на первой строчке в группе, оставив позади Арсенал, саму Брагу и Партизан.



Порту – Шахтер 2:1

13 сентября 2011, Порту, Драгау. Лига чемпионов, групповой этап.

Голы: Халк, 28, Клебер, 51 – Луис Адриано, 12.

Порту: Элтон, Майкон, А.Перейра, Фусиле, Отаменди, Моутиньо, Хамес Родригес, Фернандо (Беллуски, 61), Дефур, Клебер (Джалма, 69), Халк (Варела, 78).

Шахтер: Рыбка, Срна, Чигринский, Ракицкий, Рац, Фернандиньо, Жадсон (Тейшейра, 64), Виллиан (Хюбшман, 81), Мхитарян, Адриано, Эдуардо (Кучер, 42).

Предупреждения: Перейра – Луис Адриано, Чигринский, Срна

Удаления: Ракицкий, 40 (грубая игра), Чигринский, 80 (вторая желтая).

На 10-й минуте Халк не реализовал пенальти (штанга).

И в следующем розыгрыше ЛЧ Шахтеру не удалось избежать встречи с португальским клубом. В матче первого тура группового этапа "оранжево-черные" отправились в гости к Порту, и там их ожидала неудача.

После того как Халк не сумел реализовать пенальти в начале встречи, Шахтер быстро повел благодаря довольно курьезному голу Луиса Адриано. Однако вскоре Халк исправился, забив гол в ворота Александра Рыбки пушечным ударом со штрафного. В конце первого тайма Ярослав Ракицкий оставил свою команду в меньшинстве, и "драконы" легко воспользовались численным преимуществом, забив в начале второй половины. Доигрывал матч Шахтер и вовсе вдевятером, когда вторую желтую карточку получил Дмитрий Чигринский.

Шахтер уступил Порту и в домашнем матче и завершил групповой этап на последнем месте.



Порту – Шахтер 1:1

10 декабря 2014, Порту, Драгау. Лига чемпионов, групповой этап.

Голы: Абубакар, 87 – Степаненко, 50.

Порту: Андрес Фернандес, Рикарду Перейра, Маркано, Майкон, Сандро, Кинтеро (Торрес, 69), Невеш (Мартинс Инди, 41), Эвандро, Куарежма, Адриан (Келвин, 53), Абубакар.

Шахтер: Пятов, Илсиньо, Кривцов, Ракицкий, Шевчук, Фред, Степаненко (Фернандо, 86), Коста (Марлос, 66), Бернард (Тайсон, 67), Тейшейра, Гладкий.

Предупреждения: Куарежма, Маркано – Ракицкий, Степаненко.

Спустя три года Шахтер снова сошелся с Порту в рамках Лиги чемпионов. Упустив победу в первом матче (2:2), донецкий клуб не смог реализовать свое преимущество и в ответной встрече.

"Горняки" вышли вперед в начале второго тайма, когда Тарас Степаненко воспользовался замешательством в обороне хозяев и головой отправил мяч в ворота. И все же за несколько минут до финального свистка они позволили "бело-синим" сравнять дальним ударом Абабукара метров с 25.

Этот результат в принципе не имел турнирного значения, ведь Порту и Шахтер к тому моменту уже гарантировали выход в плей-офф, а сместить "драконов" с первой строчки украинскому клубу все равно бы не удалось.

Брага – Шахтер 1:2

7 апреля 2016. Брага, Брага Мунисипал. Лига Европы, 1/4 финала.

Голы: Эдуарду, 89 – Ракицкий, 45, Феррейра, 75.

Брага: Матеус, Байано, Боли, Феррейра, Гояно, Сантуш, Луис, Вукчевич (Соуза, 87), Силва, Стоилькович (Эдуарду, 75), Хассан.

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Эдуардо, 82), Коваленко (Бернард, 88), Тайсон (Дентиньо, 79), Феррейра.

Предупреждения: Силва – Ракицкий.

В апреле 2016 года Шахтер сошелся в четвертьфинале Лиги Европы с Брагой, которой тогда руководил Паулу Фонсека. Команда Луческу полностью подтвердила свой класс и в первой выездной встрече победила 2:1. В составе украинской команды отличились Ракицкий и Феррейра, а у хозяев гол престижа в конце матча забил Эдуарду.

В ответном матче Шахтер и вовсе победил с разгромным счетом 4:0 и вышел в полуфинал, где не смог справиться с Севильей.

Брага – Шахтер 2:4

8 декабря 2016. Брага, Брага Мунисипал. Лига Европы, групповой этап.

Голы: Стоилькович, 43, Вукчевич, 89 – Кривцов, 22, 62, Тайсон, 39, 66.

Брага: Марафона, Байано, Росич, Пинту, Гойяно, Эдуарду (Бенитес, 66), Тиба, Вукчевич, Стоилькович (Алан, 70), Фонте (Хассан, 58), Орта.

Шахтер: Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Малышев, Танковский (Фред, 61), Марлос (Бернард, 58), Дентиньо, Тайсон, Борячук (Феррейра, 66).

Предупреждения: Вукчевич – Танковский, Кривцов, Тайсон, Дентиньо.

В следующем сезоне "горняками" руководил уже Фонсека, и волей судьбы в первом же сезоне во главе новой команды ему предстояло встретиться со своей бывшей – Брагой.

И в этом матче Шахтер не испытал особых проблем, выиграв со счетом 4:2. По дублю в составе команды отличились Сергей Кривцов и Тайсон.

Шахтер выиграл группу со стопроцентным показателем, но в следующем раунде вылетел от испанской Сельты.



Таким образом, Шахтер к сегодняшнему дню провел девять поединков в Португалии, и встречи с местными командами может считать вполне успешными для себя. Из этих матчей украинский клуб выиграл пять, в еще одном была зафиксирована ничья, а еще три – проиграл. Более того, единственная выездная встреча с Бенфикой в 2007 году завершилась для него минимально победой. Сумеет ли команда Луиша Каштру повторить тот успех?

Матч Бенфика – Шахтер состоится на Эштадиу да Луш в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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