Лига Европы

Football.ua представляет анонс решающих поединков первого раунда плей-офф еврокубкового турнира.

Уже спустя неделю после первых матчей в 1/16 финала Лиги Европы командам предстоит провести ответные матчи, которые определят победителей пар. В некоторых противостояниях уже определились фавориты на выход в следующий раунд, а в других парах исход дуэлей остается совершенно неясным.

ЛАСК – АЗ

Четверг, 27 февраля, 19:55. Линц, Линцер-Штадион. Арбитр – Срджан Йованович (Сербия).

Первый матч: 1:1

ЛАСК продолжает свою успешную еврокубковую кампанию и имеет неплохие шансы, чтобы пройти в следующий раунд. Австрийский клуб имел хорошие шансы, чтобы одержать выездную победу, но позволил АЗ сравнять счет в конце поединка.

Теперь же для выхода в следующий раунд клубу из Линца будет достаточно не пропустить. В любом случае, добиться дома необходимо результата ему будет проще.

прогноз 1:0

Мальме – Вольфсбург

Четверг, 27 февраля, 19:55. Мальме, Шведбанк. Арбитр – Уилльям Коллум (Шотландия).

Первый матч: 1:2

В выездном матче в Германии Мальме первым открыл счет в начале второго тайма, когда Исаак Телин успешно реализовал пенальти. Но шведский клуб позволил Вольфсбургу очень быстро сравнять, а спустя некоторое время Телин отправил мяч уже в собственные ворота, подарив "волкам" волевую победу.

Теперь для прохода в следующий раунд Мальме необходимо побеждать, а сделать это им будет крайне непросто.

Ориентировочные составы:

Мальме: Далин – Нильсен, Сафари, Бенгтссон – Ларссон, Левички, Бахиру, Кристиансен, Рикс – Розенберг, Телин.

Вольфсбург: Кастельс – Тиссеран, Кнохе, Брукс, Руссийон – Герхардт, Гилавоги, Арнольд – Мехмеди, Вегхорст, Брекало.

Не сыграют: Виллиам, Камачо, Мбабу.

прогноз 1:2

Истанбул Башакшехир – Спортинг Л

Четверг, 27 февраля, 19:55. Стамбул, Стадион им. Фатиха Терима. Арбитр – Антонио Матеу Лаос (Испания).

Первый матч: 1:3

В первом матче в Португалии Башакшехир уступил Спортингу со счетом 3:1, чем существенно усложнил для себя задачу выхода в следующий раунд. Вряд ли турецкой команде сильно поможет выездной гол, забитый с пенальти в конце встречи, ведь им ей еще будет необходимо сохранить сухими свои ворота.

Спортингу же для прохода будет достаточно минимально позаботиться о защите своих ворот.

Ориентировочные составы:

Истанбул Башакшехир: Гюнок – Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши – Виска, Текдемир, Кахвечи, Элиа – Гулбрадсен, Ба.

Спортинг Л: Машимиану – Ристовски, Илори, Нету, Коатес, Акунья – Плата, Вендел, Батталья, Вьетто – Шпорар.

Не сыграют: Топал, Кривелли – Феллипе, Рибейро.

Под вопросом: Матье (Спортинг).

прогноз 1:1

Гент – Рома

Четверг, 27 февраля, 19:55. Гент, Геламко. Арбитр – Хорхе Санчес (Испания).

Первый матч: 0:1.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В домашнем матче Рома хоть и не владела существенным преимуществом, но обеспечила минимальную победу, чем упростила для себя задачу выхода в следующий раунд. Теперь подопечным Паулу Фонсеки будет достаточно удержать ничью, а любой забитый римлянами гол существенно усложнит задачу для бельгийского клуба.

Гент не проигрывал дома в текущем еврокубковом сезоне, но и не смог провести ни одного сухого матча. Добиться необходимого результата "буйволам" позволит лишь предельная концентрация, а также бережное отношение к моментам при атаках.

Ориентировочные составы:

Гент: Камински – Люстиг, Нгаду-Нгаджи, Пластун, Мохаммади – Оджиджа-Офое, Овусу, Кумс – Безус – Депуатр, Давид.

Рома: Лопес – Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету – Перес, Пасторе, Перотти – Джеко.

Не сыграют: Яремчук – Дзаньоло, Миранте, Дзаппакоста, Диавара.

Под вопросом: Пеллегрини (Рома).

прогноз 1:1

Эспаньол – Вулверхэмптон

Четверг, 27 февраля, 19:55. Барселона, Корнелья-Эль-Прат. Арбитр – Марко Гуида (Италия).

Первый матч: 0:4.

В первом матче Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол со счетом 4:0 благодаря хет-трику Диогу Жоты и голу Рубена Невеша. "Волки" практически решили вопрос выхода в следующий раунд и теперь могут сыграть более экспериментальным составом и сосредоточиться на других турнирных задачах.

Эспаньол же больше обеспокоен необходимостью бороться за сохранение места в Примере и вряд ли бросится всеми силами исправлять ошибки первого матча.

Ориентировочные составы:

Эспаньол: Лопес – Лопес, Калеро, Налдо, Педроса – Госем, Итурраспе, Лосано, Варгас – Мелендо, Феррейра.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Килман, Коади, Дендонкер – Доэрти, Гиббс-Уайт, Невеш, Винагре – Поденсе, Хименес, Нету.

Не сыграют: Коршиа (Эспаньол).

Под вопросом: Де Томас, Кампусано (оба – Эспаньол).

прогноз 0:1

Базель – АПОЭЛ

Четверг, 27 февраля, 19:55. Базель, Санкт-Якоб Парк. Арбитр – Павел Краловец (Чехия).

Первый матч: 3:0

Базель изначально считался фаворитом этой пары и добыл уверенную победу в выездном матче, забив в ворота кипрского клуба три безответных гола. Ответный поединок должен стать для "красно-синих" практически формальностью, а потому они могут прибегнуть к некоторым экспериментам и предоставить игровое время игрокам резерва.

прогноз 2:0

Порту – Байер

Четверг, 27 февраля, 19:55. Порту, Драгау. Арбитр – Иштван Ковач (Румыния).

Первый матч: 1:2

Эта пара выглядела наиболее равной на этом этапе, и прогнозируемо команды отложили вопрос определения победителя до ответного марта.

Байер одержал дома победу со счетом 2:1 и теперь имеет более высокие шансы, однако ему уж точно не стоит расслабляться. Порту, который все же забил гол на выезде, теперь будет достаточно минимальной победы, чтобы пройти в 1/8 финала и продолжить текущую еврокубковую кампанию.

Ориентировочные составы:

Порту: Марчесин – Корона, Мбемба, Маркано, Теллес – Оливейра, Перейра, Отавио – Марега, Соареш, Диас.

Байер: Градецки – Бендер, Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Амири, Паласиос, Демирбай – Хаверц, Аларио, Диаби.

Не сыграют: Фолланд (Байер).

Под вопросом: Пепе (Порту).

прогноз 1:2

Севилья – Клуж

Четверг, 27 февраля, 22:00. Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Арбитр – Андрис Трейманис (Латвия).

Первый матч: 1:1

Севилья изначально виделась фаворитом этой пары, но вопрос определения победителя нервионцы решили отложить до домашнего матча. В первом поединке Клуж долгое время вел в счете, но позволил испанскому клубу сравнять в концовке матча, чем усложнил для себя задачу.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Севилья еще не пропускала на своем поле, а ведь для выхода в следующий раунд ей будет достаточно и ничьей. Должна добавить уверенности команде Хулена Лопетеги и крупная победа над Хетафе в Примере, которая позволила ей подняться на четвертое лигочемпионовское место.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну – Кунде, Гудель, Карлос – Навас, Фернандо, Хордан, Эскудеро – Сусо, де Йонг, Окампос.

Клуж: Арлаускис – Маня, Бурка, Винисиус, Камора – Паун, Джокович, Бордеяну, Дяк – Омрани, Траоре.

Не сыграют: Торрес, Каррису (оба – Севилья).

Под вопросом: Вацлик (Севилья).

прогноз 2:0

Арсенал – Олимпиакос

Четверг, 27 февраля, 22:00. Лондон, Эмирейтс. Арбитр – Давиде Масса (Италия).

Первый матч: 1:0

Трансляция в записи на телеканале Футбол 2

В первом матче Арсенал сделал неплохой задел, чтобы пройти в 1/8 финала, забив единственный гол в конце матча и одержав минимальную победу. В домашнем матче команда Микеля Артеты может закрепить свое преимущество и обеспечить необходимый результат.

Последняя на данный момент встреча команд в Лондоне в сентябре 2015-го завершилась победой Олимпиакоса со счетом 3:2, что может вселять определенную надежду греческому клубу. Однако с тех пор команды сильно изменились, и вряд ли тот результат стоит брать во внимание всерьез.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Лено – Сократис, Мустафи, Луис, Колашинац – Гендузи, Торрейра – Нельсон, Уиллок, Мартинелли – Ляказетт.

Олимпиакос: Са – Элабделлауи, Сиссе, Ба, Цимикас – Фортунис, Гильерме, Камара – Масурас, Эль-Араби, Вальбуэна.

Не сыграют: Соареш, Чемберс, Тирни – Судани.

Под вопросом: Мари, Колашинац (оба – Арсенал).

прогноз 2:0

Манчестер Юнайтед – Брюгге

Четверг, 27 февраля, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр – Сердар Гозюбийк (Нидерланды).

Первый матч: 1:1

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Хоть Манчестер Юнайтед и владел преимуществом в первом матче с Брюгге, но сумел увезти из Бельгии лишь результативную ничью. Однако и этот результат команда Оле Гуннара Солскьяера может считать приемлемым для себя, ведь она все также остается фаворитом этого противостояния и должна обеспечивать выход в следующий раунд.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Уильямс – Мактоминей, Перейра – Гринвуд, Фернандеш, Джеймс – Мартиаль.

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели – Коссуну, Вормер, Ритс, Куйпер – Тау – Деннис, Ванакен.

Не сыграют: Погба, Рашфорд – Диатта, Баланта.

Под вопросом: Таунзебе (МЮ).

прогноз 2:1

Селтик – Копенгаген

Четверг, 27 февраля, 22:00. Глазго, Селтик Парк. Арбитр – Артур Соареш Диаш (Португалия).

Первый матч: 1:1

Селтик обеспечил комфортное преимущество в национальном первенстве над Рейнджерс и теперь может сосредоточиться на решении еврокубковых задач. В первом матче с Копенгагеном на выезде "обручи" сыграли в результативную ничью, которая сохраняет для них хорошие шансы на выход. В этом сезоне шотландский клуб проиграл лишь один домашний матч и должен обеспечивать задачу выхода в следующий раунд в родных стенах.

Ориентировочные составы:

Селтик: Форстер – Айер, Жулльен, Шимунович – Форрест, Макгрегор, Браун, Нтчам, Тэйлор – Гриффитс, Эдуар.

Копенгаген: Джонстон – Варела, Сигурдссон, Нельссон, Овьедо – Биль, Стаге, Зека, Йенсен – Ндойе, Сантос.

Не сыграют: Джонстон, Кристи – Бойлессен, Мудражия, Фишер, Винд.

прогноз 2:1

Зальцбург – Айнтрахт

Четверг, 27 февраля, 22:00. Зальцбург, Ред Булл Арена. Арбитр – Бенуа Бастьен (Франция).

Первый матч: 1:4

В первом матче Айнтрахт заработал более чем комфортное для себя преимущество, практически решив для себя задачу выхода в следующий раунд. Ослабленный во время зимнего трансферного окна Зальцбург пропустил на выезде четыре мяча и лишь в конце поединка сумел забить гол престижа. Добиться положительного результата "быкам" может позволить лишь чудо.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Станкович – Фаркаш, Рамальо, Онгуене, Ульмер – Мвепу, Юнузович, Камара – Собослаи – Дака, Хи Чхан.

Айнтрахт: Трапп – Туре, Ильзанкер, Абрахам, Ндика – Хасебе – Камада, Соу, Роде, Костич – Силва.

Не сыграют: Вальке, Диарра – Русс, Торро.

Под вопросом: Фернандес, Бост (оба – Айнтрахт).

прогноз 2:1

Аякс – Хетафе

Четверг, 27 февраля, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена. Арбитр – Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Первый матч: 0:2

В первом матче Аякс уступил на выезде Хетафе со счетом 0:2, чем существенно усложнил для себя задачу. Теперь амстердамскому клубу нужно как минимум побеждать с таким же счетом, чтобы восстановить равенство в этой дуэли, и при этом ему крайне нежелательно пропускать. Это задание вполне по силам подопечным Эрика тен Хага, но для его выполнения им нужно приложить максимум усилий.

Сыграть на руку Аяксу может неудача Хетафе в Примере, где он крупно уступил Севилье (0:3) и покинул топ-четверку.

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана – Дест, Схюрс, Блинд, Мазрауи – ван де Беек, Мартинес – Тадич, Зийех, Бабель – Траоре.

Хетафе: Чичисола – Сория, Гонсалес, Даконам, Оливера – Портильо, Фажр, Тимор, Кенеди – Родригес, Мата.

Не сыграют: Вельтман, Лабьяд, Промес, Нерес, Тальяфико (все – Аякс).

Под вопросом: Мазрауи – Антунеш.

прогноз 2:1

Интер – Лудогорец

Четверг, 27 февраля, 22:00. Разград, Лудогорец Арена. Арбитр – Карлос дель Серро (Испания).

Первый матч: 2:0

Ответный матч между Интером и Лудогорцем находился под угрозой из-за разразившейся в Италии эпидемии коронавируса. Рассматривался вариант проведения матча на нейтральном поле, но в итоге футбольные власти решили ограничиться проведением встречи без болельщиков.

В первом матче миланский клуб обеспечил себе комфортный задел и не должен испытать проблем и в этом матче. Вполне возможно, что Антонио Конте может предоставить отдых некоторым игрокам основы, учитывая предстоящий матч с Ювентусом в Серии А.

Ориентировочные составы:

Интер: Паделли – Д'Амброзио, Раноккья, Годин – Мозес, Барелла, Валеро, Бираги – Весино, Эриксен – Санчес.

Лудогорец: Илиев – Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недяльков – Баджи, Дьяков – Соуза, Марселиньо, Вандерсон – Сверчок.

Не сыграют: Гальярдини, Сенси, Эспозито, Мартинес – Андрианантенайна.

Под вопросом: Ханданович (Интер).

прогноз 1:0

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