Лига Европы

Подопечные Стивена Джеррарда пробились в следующую стадию европейского турнира.

В ответном поединке Лиги Европы Брага принимала на своем поле Рейнджерс. Первая встреча этих коллективов завершилась в пользу шотландского клуба со счетом 3:2, поэтому обладатель путевки в следующую стадию турнира определялся уже в Португалии.

Единственный гол Райана Кента во втором тайме обеспечил победу подопечным Стивена Джеррарда, а также выход в 1/8 финала Лиги Европы. Брага — первая команда стадии плей-офф, которая покинула турнир.

Брага — Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61



Брага: Магальяйнс — Виана, Кармо, Да Силва — Эсгайо, Франсержио, Пальинья, Секейра — Тринкан, Орта — Фернандеш



Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Эдмудсон, Голдсон, Тавернье — Арфилд, Дэвис, Джек — Кент, Камбери, Хаджи



Предупреждения: Кармо, Эсгайо — Камбери

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)

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