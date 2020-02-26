В ответном поединке 1/16 Лиги Европы Рейнджерс сумел повторно обыграть Брагу, забив единственный гол в матче.

Таким образом, шотландцы стали первой командой, которая попала в 1/8 финала турнира.

Брага — Рейнджерс 0:1
Гол: Кент, 61

Брага: Магальяйнс — Виана, Кармо, Да Силва — Эсгайо, Франсержио, Пальинья, Секейра — Тринкан, Орта — Фернандеш

Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Эдмудсон, Голдсон, Тавернье — Арфилд, Дэвис, Джек — Кент, Камбери, Хаджи

Предупреждения: Кармо, Эсгайо — Камбери

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)