Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги Европы.
Брага - Рейнджерс, getty images
26 февраля 2020, 21:55
В ответном поединке 1/16 Лиги Европы Рейнджерс сумел повторно обыграть Брагу, забив единственный гол в матче.
Таким образом, шотландцы стали первой командой, которая попала в 1/8 финала турнира.
Брага — Рейнджерс 0:1
Гол: Кент, 61
Брага: Магальяйнс — Виана, Кармо, Да Силва — Эсгайо, Франсержио, Пальинья, Секейра — Тринкан, Орта — Фернандеш
Рейнджерс: Макгрегор — Баришич, Эдмудсон, Голдсон, Тавернье — Арфилд, Дэвис, Джек — Кент, Камбери, Хаджи
Предупреждения: Кармо, Эсгайо — Камбери
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)