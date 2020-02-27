Лига Европы

Однако "волки" сравняли счет, и теперь бельгийцам нужно забивать дважды.

Украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился результативной передачей на Джонатана Дэвида в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Ромы.

Роман получил мяч на фланге, после чего сделал ювелирную передачу в штрафную на ногу Дэвида.

Если у вас не отображается видео, вы можете посмотреть его в Телеграм-канале Football.ua.

Счет 1:0 продержался всего 4 минуты, после чего Джастин Клюйверт забил за Рому – 1:1 и 1:2 по сумме двух встреч. К тому же, римляне забили на выезде, так что теперь "буйволам" для выхода в следующий раунд необходимо побеждать с разницей в два мяча.