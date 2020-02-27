Лига Европы

Завершился второй поединок 1/16 турнира.

В Бельгии состоялся ответный поединок 1/16 Лиги Европы, в котором Гент сыграл вничью с Ромой, покинув турнир. Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу римлян.

К слову, в основе бельгийской команды вышли украинские футболисты Игорь Пластун и Роман Безус, который отличился ассистом на 25-й минуте.

Гент — Рома 1:1

Голы: Дэвид, 25 — Клюйверт, 29

Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо, 80), Нгаде-Нгаджуи, Мозаммади — Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Безус (Чакветадзе, 66) — Депуатр (Квилитая, 66), Дэвид

Рома: Лопес — Коларов, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67) — Кристанте, Верету (Фасио, 79), Клюйверт, Мхитарян, Перес (Вильяр, 83) — Джеко

Предупреждения: Безус, Депуатр, Кумс, Мохаммади, Одиджа-Офо — Верету, Спинаццола