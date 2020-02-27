Лига Европы

"Горняки" сумели забить жизненно важный гол на выезде.

Лидерство Бенфики в счете в матче с Шахтером продлилось всего три минуты – Рубен Диаш в борьбе с Жуниором Мораесом после флангового прострела от Додо срезал мяч в свои ворота.

Теперь дончане не только вышли вперед по сумме двух матчей (3:2), но и сравняли счет по выездным голам (1:1).

Если Бенфика забьет еще один мяч в основное время, команды будут ожидать экстра-таймы. Если же Шахтер забьет еще один мяч, то "орлам" нужно будет забивать трижды, чтобы победить с разницей в два мяча.

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