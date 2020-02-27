Форвард Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль получил повреждение.
АНТОНИ МАРТИАЛЬ, GETTY IMAGES
27 февраля 2020, 22:59
Антони Мартиаль оказался вне заявки МЮ на матч против Брюгге в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы.
Как стало известно, у французского нападающего травма, которую он получил в среду, в ходе тренировочного процесса.
"Надеюсь, все не так плохо, я не знаю, на сколько он выбыл", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера Goal.com.
В текущем сезоне Мартиаль провел 21 матч в АПЛ и забил 10 голов, также на его счету три результативные передачи.
Football.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Брюгге.